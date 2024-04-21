«Берегите себя»: похудевшая Заворотнюк рассказала о болезни Дочь Заворотнюк рассказала, что подхватила неизвестный вирус в Дубае

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Анастасия Заворотнюк

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна рассказала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что подхватила неизвестный вирус в Дубае. По ее словам, она несколько дней сидела дома, в том числе из-за экстремальных ливней, которые обрушились на город. Как подчеркнула Анна, в это время у нее был жар и она сильно похудела.

Слезятся глаза, температура небольшая. Не теряйте меня и берегите себя, — написала Заворотнюк.

Ранее актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала, что во время съемок «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк была сильно измождена рабочим графиком. Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелой формой онкологического заболевания. Она перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживают ее близкие, в том числе мать и супруг фигурист Петр Чернышев.

В конце декабря прошлого года Анна Заворотнюк рассказала, что ее мать находится в стабильном состоянии. При этом девушка призналась, что не может назвать положение дел хорошим. До этого Анна говорила, что у нее болит в груди во время обсуждения состояния матери.