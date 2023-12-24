Белоруссия, работа на Украине, трое детей: как сейчас живет Вадим Галыгин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вадим Галыгин

Белорусский и российский актер Вадим Галыгин прославился благодаря участию в КВН и съемкам в Comedy Club. В каких проектах сейчас задействован артист, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Вадим Галыгин

Вадим Галыгин продолжает актерскую деятельность. В 2023 году с ним на экраны вышли боевик «Командир» и сериал «Лето в горе». Также он выступил продюсером ленты «Короче, план такой» про русских хакеров.

Артист сейчас работает на Первом канале. Он ведет второй сезон музыкального шоу «Фантастика». Также он был выбран ведущим «Новогодней ночи» вместе с актерами Ларисой Гузеевой, Максимом Авериным и другими коллегами.

Артист никогда публично не комментировал спецоперацию. Галыгин живет на две страны — Россию и Белоруссию. Он несколько лет играет за артистическую сборную РБ по футболу «Арт-Старс».

«Уже больше 20 лет живу на два города — в Минске и Москве. Я за многое благодарен Москве. Ведь именно в России я состоялся как шоумен, продюсер, актер. <...> Могу сказать, что моя любовь делится пополам между Белоруссией и Россией. Беларусь — это моя Родина. Прекраснейшая страна на свете. Поэтому я туда эмоционально тянусь в любое свободное время», — рассказал он Aif.ru.

Что известно о работе Галыгина на Украине

Вадим Галыгин до начала спецоперации работал с украинскими режиссерами, в частности несколько лет назад он принимал участие в съемках комедии «Свидание в Вегасе», они проходили в Киеве. Автором сценария фильма выступил Александр Щур из студии «Квартал 95», которой до начала президентства управлял Владимир Зеленский.

По сценарию в картине должна появиться суперзвезда, которая играет саму себя. Этим персонажем и стал Галыгин. В кадре артист говорил на украинском языке.

В июле 2022 года Вадим Галыгин был внесен в санкционный список Украины, куда попали все участники летнего Кубка чемпионов КВН-2021, который проходил в Ялте.

Чем известен Вадим Галыгин

Вадим Галыгин родился в Белоруссии. После окончания школы он поступил на артиллерийский факультет в военно-командное училище в Минске. Получив офицерское звание, стал служить в армии по контракту, но через год уволился в запас и начал активно участвовать в КВН.

Несколько лет он играл в КВН в составе Белорусского государственного университета, его команда дважды становилась чемпионом Высшей лиги — в 1999 и 2001 годах. В 2005 году Галыгин стал участником проекта Comedy Club. На сцену он выходил как Вадик Рэмбо Галыгин. Он создавал номера в паре с Дмитрием Сорокиным и Тимуром Батрудиновым, однако спустя два года решил покинуть шоу.

Опровергнув слухи о ссоре с коллегами, он заявил, что у него много творческих планов, а Comedy Club ограничивает его свободу. Артист занялся собственным бизнесом, создал проект «Очень русское ТВ» и программу «Галыгин.РУ». Как продюсер Галыгин стал известен после выхода на экраны комедии «Самый лучший фильм». Он также записывает песни и регулярно появляется на радио и ТВ в качестве ведущего.

Что известно о личной жизни Галыгина

Вадим Галыгин в первый раз женился на белорусской модели Дарье Овечкиной. Они вместе переехали из Минска в Москву. В этом браке у артиста родила дочь Таисия, однако спустя несколько лет пара развелась.

Второй раз шоумен женился на белорусской певице Ольге Вайнилович. Супруга родила Галыгину двух сыновей — Вадима и Ивана. По словам артиста, он влюбился в исполнительницу с первого взгляда и сразу же предложил ей уехать с ним в Россию.

«Всего через несколько дней я приехал к ней домой в Минск и сказал: „Собирайся, поехали в Москву“. И все. Переехала, поженились, родили двоих сыновей», — делился он.

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