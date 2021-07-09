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Белла Хадид в Каннах появилась в ожерелье в виде «лёгких» на голой груди

07:32, 12 июля 2021
Фото: Boesl / globallookpress
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Американская топ-модель Белла Хадид вскружила голову фанатам во время Каннского кинофестиваля в воскресенье, когда появилась на красной ковровой дорожке в необычном наряде, пишет New York Post.

24-летняя Хадид продемонстрировала потрясающее ожерелье из позолоченной латуни от Дэниела Роузберри из коллекции Schiaparelli Fall 2021.

Украшение выполнено в виде человеческих лёгких и украшено стразами. На шее оно висело на массивной цепи. Белла надела его на голую грудь.

Её шерстяное чёрное платье с длинным рукавом имело вырез, который заканчивался на животе и полностью оголял грудную клетку. Критики назвали это одним из лучших образов модели.

С 6 по 17 июля во Франции проходит 74-й Каннский кинофестиваль. В день открытия звёзды из разных стран показали свои яркие и порой экстравагантные платья. Джессика Чейстейн, Белла Хадид, Марион Котийяр, Лена Ленина и многие другие прошлись по красной дорожке в Каннах.

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