https://static.news.ru/photo/b0537394-df92-11e9-9398-fa163e074e61_660.jpg Бейонсе Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская певица и актриса Бейонсе обратилась в суд из-за того, что организатор свадеб Венди Моралес назвала компанию именем её дочери Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter).

Артистка утверждает, что девочка является «культурной иконой», так как появилась на свет от двух известнейших исполнителей на планете, имея в виду себя и рэпера Шона Кори Картера, выступающего под псевдонимом Jay-Z.

Звезда обвинила предпринимательницу в том, что она использовала имя ребёнка, чтобы раскрутить бизнес. Моралес ответила, что владела торговой маркой с таким названием ещё за три года до рождения Блю Айви Картер в 2012 году, передаёт The Blast .

Теперь певица хочет, чтобы имя дочери стало «товарным знаком».

Ранее News.ru писал, что Бейонсе нарушила протокол королевской семьи Великобритании на премьере фильма «Король Лев». Звезда появилась на ковровой дорожке позже принца Гарри и Меган Маркл. Её опоздание составило более чем полтора часа. Проблема у неё перед показом картины возникла из-за платья.