Бейонсе надела украшение с надписью на русском языке

https://static.news.ru/photo/4d16c316-9f8b-11eb-90e6-96000091f725_660.jpg Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

Американская певица Бейонсе опубликовала в Instagram фото в украшении с надписью «Площадь» на русском языке, чем очень удивила своих поклонников. Российские фанаты решили, что она готовит концерт на Красной площади.

На размещённых в соцсети фото 39-летняя певица позирует в белом брючном костюме из весенне-летней коллекции 2020 года бренда Area. Её зона декольте украшена золотыми цепями с надписями «Beyonce» и «Площадь». Русскоязычные фанаты тут же начали обсуждать, что значит эта подвеска. «Площадь! Всё верно! Красная! Ждём с концертом в России», «А какая площадь? Первого президента или Красная?», «Седьмой альбом Бейонсе называется „Площадь“!», — предположили они.

Как писал NEWS.ru, почти на русском языке прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке к кибератаке, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. При этом Маск заявил, что атака готовилась на его предприятие по производству электромобилей. Новость о россиянине опубликовал в Twitter портал Teslarati. Маск оставил к ней комментарий. «Преступленіе и наказаніе», — написал он по-русски, лишь заменив буквы «и» на латинские «i».