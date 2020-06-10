Бейонсе и Disney заключат сделку на $100 млн

https://static.news.ru/photo/f0d22c02-ab12-11ea-8320-fa163e074e61_660.jpg Бейонсе Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская исполнительница Бейонсе и компания Disney планируют подписать контракт на $100 млн. Переговоры уже находятся на финальной стадии.

Согласно условиям сделки, Бейонсе будет работать над музыкой для трёх грядущих картин Disney, сообщает The Sun. В частности, артистка запишет композиции для сиквела «Чёрной пантеры», выход которого ожидается в 2022 году.

По контракту, Бейонсе также озвучит некоторые документальные картины, которые покажут на стриминговом сервие Disney+.

Как писал NEWS.ru, Бейонсе и бренд Adidas выпустили совместную коллекцию гендерно нейтральной одежды. В неё также вошли аксессуары и кроссовки в бордовом, оранжевом и бежевом цветах, писал NEWS.ru.