Бейонсе и Disney заключат сделку на $100 млн

Американская исполнительница Бейонсе и компания Disney планируют подписать контракт на $100 млн. Переговоры уже находятся на финальной стадии.
Согласно условиям сделки, Бейонсе будет работать над музыкой для трёх грядущих картин Disney,
По контракту, Бейонсе также озвучит некоторые документальные картины, которые покажут на стриминговом сервие Disney+.
Как писал NEWS.ru, Бейонсе и бренд Adidas выпустили совместную коллекцию гендерно нейтральной одежды. В неё также вошли аксессуары и кроссовки в бордовом, оранжевом и бежевом цветах, писал NEWS.ru.
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