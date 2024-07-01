Baza назвала дату концерта Канье Уэста в Москве Baza: концерт Канье Уэста в Москве состоится 6 сентября

Фото: Walik Goshorn/imago-images.com/Global Look Press

Канье Уэст

Концерт Канье Уэста в Москве запланирован на 6 сентября, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, артист приезжал в столицу ради выбора площадки. Однако дата его поездки была подобрана так, чтобы он попал на празднование юбилея Гоши Рубчинского.

По данным источников, на данный момент у организаторов концерта есть два основных места для проведения мероприятия. Первым считается арена «Лужники», вторым — самая современная арена в Москве — стадион «Динамо» («ВТБ Арена»). После обеда в ГУМе Канье вместе с Рубчинским поехали в «Лужники», а после этого посетили «ВТБ Арену».

По данным Baza, фирме «Арт лайф», которая будет организовывать концерт, больше нравится вариант с более вместительными «Лужниками». Самому Канье понравилась более современная «ВТБ Арена». Как сообщается, решение по месту проведения концерта планируется принять в течение двух недель, чтобы успеть собрать все необходимые справки и согласования.

О приезде Уэста в Москву утром 30 июня сообщила продюсер Яна Рудковская. Она назвала рэпера «мегакрутым» и отметила, что «скрещивает пальцы» ради его концерта в «Лужниках». При этом в информационном центре стадиона назвали фейком информацию о возможном выступлении музыканта в столице.