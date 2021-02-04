Цискаридзе рассказал о фирменных грибах Алисы Фрейндлих

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Звезда балета Николай Цискаридзе рассказал, что в Петербурге любит бывать в гостях у Алисы Фрейндлих. Он признался, что для него она всегда готовит своё фирменное блюдо — грибы, а ещё жарит картошку.

Сам дома нечасто бываю. Чтобы собирались — это у Алисы Бруновны Фрейндлих в Питере на Рубинштейна. У нас небольшая компания. Либо у Вари, её дочки, либо у неё. Всегда главное блюдо — это грибы, которые лично делает Алиса Бруновна. А я обожаю грибы. Она ещё жарит для меня картошку, — рассказал в YouTube-шоу «Ещё не Познер» Цискаридзе.

Танцор также рассказал о непростых отношениях с коллегами из мира балета. Он перестал танцевать в театре, чтобы не выглядеть нелепо, но многие, по его словам, этого не делают и «цепляются» за сцену.

Как писал NEWS.ru, накануне стало известно, что состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих значительно улучшилось, её тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако пока она продолжает оставаться в больнице. В Большом драматическом театре им. Товстоногова уточнили, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии 86-летней артистки и если так будет продолжаться дальше, то её скоро выпишут.

Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом в Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова 25 декабря. Из реанимационного отделения в лечебное её перевели 26 января. Артистка занимается лечебной физкультурой, продолжает получать кислородную поддержку, а также лёгкую лекарственную терапию.