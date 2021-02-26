Баста встал перед Лободой на колени, прося за участницу «Голос. Дети»

https://static.news.ru/photo/eca809b2-789e-11eb-ba1c-96000091f725_660.jpg Баста Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рэпер Баста совершил необычный поступок в ходе очередных прослушиваний в шоу «Голос. Дети» на Первом канале . Он встал на колени перед певицей Светланой Лободой, прося за талантливую участницу.

Перед жюри выступила 15-летняя Евгения Гайдова, которая поразила своим вокалом всех трёх наставников. Чтобы решить судьбу талантливой вокалистки, Баста обратился с просьбой к пребывавшей в раздумьях Светлане Лободе:

Возьмите дитё, умоляю!

Певица, над которой Баста успел поиздеваться в текущем сезоне проекта, решила удовлетворить свои амбиции и потребовала, чтобы рэпер встал на колени.

Ни секунды не думая, музыкант исполнил требование Лободы, чтобы положительно решить судьбу девочки в шоу. Это подействовало: к юной певице повернулись все трое наставников, но только в самые последние секунды, заставив и рэпера, и девочку изрядно поволноваться.

Я, толстяк, рушу эту стойку, становлюсь на колени, а она всё равно. И я сам повернулся, — эмоционально отреагировал на происходящее Баста.

Восьмой сезон шоу «Голос. Дети» сейчас идёт на Первом канале. Продолжаются слепые прослушивания участников. По итогу каждый наставник сформирует собственную команду из юных вокалистов. В этом сезоне в жюри решают судьбы участников Баста, Светлана Лобода и Егор Крид.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Станислав Садальский в пух и прах раскритиковал Светлану Лободу за слишком откровенное декольте и неуместное поведение на шоу «Голос. Дети». Актёр прокомментировал её выход на сцену к маленькой девочке как из рук вон выходящий.