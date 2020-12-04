Баста распрощался с дочерью ведущего Первого канала в шоу «Голос»

https://static.news.ru/photo/3f3d82b6-3672-11eb-973e-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/voice1tv

Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра покинула проект «Голос». Жюри не пропустило девушку в ходе этапа «Нокауты».

Александра Будникова выступала в тройке с Елизаветой Пурис и Мариной Строкаченко. Баста, несмотря на то, что Александра его подопечная, сделал выбор в пользу Пурис.

Девчонки, я хочу вам сказать большое спасибо, вы — три удивительных, самобытных, вы принесли вместе с музыкой своё настроение, свою громадную историю. Я хочу вас поблагодарить за доверие и за любовь к музыке. Вынесу своё решение, опираясь на то, как вы сегодня подготовились и реализовали свои идеи. Дальше со мной пройдёт Пурис Елизавета, — озвучил своё решение Баста.

Не спасли Будникову и другие наставники, что заставило её расплакаться.

Я плачу не от обиды, а просто из-за того, что я живой человек. Я очень благодарна этому шоу, — сказала уже бывшая участница.

Скандал с Александрой Будниковой на шоу «Голос» разразился в конце октября. Девушка выступила на отборочном этапе с песней «Пьяное солнце» в собственной аранжировке и получила признание жюри. Это вызвало недоумение у зрителей, которые не нашли таланта у новой участницы и сделали вывод, что девушке просто подсуживали из-за должности её отца.

Александра позже заявила, что её отец не знаком с членами жюри и никак не мог повлиять на их выбор. Но в скандал уже включились светский журналист Сергей Соседов, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин и актёр Станислав Садальский, который в открытую назвал Будникову «очередной дочерью Алсу», припомнив Первому каналу накрутку голосов в пользу дочери певицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что участница шоу «Голос» Александра Будникова выиграла поединок и прошла в следующую часть соревнований, несмотря на критику в жюри. В песенном поединке Александра Будникова и Максим Коковин исполнили композицию группы «Пятница» «Весна».