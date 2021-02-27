Баста раскритиковал Егора Крида за неуместную шутку на детском «Голосе»

https://static.news.ru/photo/d54549ce-7902-11eb-8513-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/bastaakanoggano

В новом выпуске шоу «Голос» наставники участников вновь устроили словесную перепалку. В этот раз конфликт произошёл между Егором Кридом и рэпером Василием Вакуленко, более известным как Баста.

После выступления участника Тимофея Завалинича, исполнившего песню «Беспечный ангел» легендарной рок-группы «Ария», Егор Крид начал критиковать выбор композиции. По его словам, фраза «этот парень был из тех, кто просто любит жизнь» давно превратилась в мем — в соцсетях её ставят для озвучивания всяких комических ситуаций.

Это заявление возмутило Басту. Он попросил Крида оставить иронию при себе, заявив, что такой юмор звучит неуместно.

Ты начал шутить над тем, над чем шутить нельзя, — Кипелов, «Ария» и Света Лобода. Неприкасаемые в этой стране, — отчитал его рэпер.

Ранее Егора Крида раскритиковали подписчики в соцсетях после того, как он опубликовал фотографию с неприличным жестом, сделанную во время съёмок шоу «Голоc.Дети». В новом сезоне детского шоу Крид будет одним из наставников участников.

Сам Баста также недавно неудачно подшутил над своей коллегой Светланой Лободой. Во время одного из выпусков они поспорили из-за участника: каждый из наставников хотел получить в команду талантливого ребёнка. Когда мальчик закончил петь, Лобода призналась, что он поразил её в самое сердце, поэтому она будет рада, если он выберет её команду. Рэпер в ответ заявил, что этого просто не может быть, потому что у Лободы нет сердца, сообщал NEWS.ru.