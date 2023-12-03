Баста попал в аварию: пострадал ли он, где произошло ДТП, кто виноват Баста попал в аварию на Крестовском острове в Санкт-Петербурге

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Баста (Василий Вакуленко)

Баста (Василий Вакуленко) попал в аварию после концерта. Где это произошло, что известно о состоянии исполнителя, кто виноват в ДТП?

Когда Баста попал в ДТП

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», инцидент произошел 2 декабря около 22:30. Исполнитель выступал с сольным концертом на «Газпром Арене», на который были распроданы все билеты. После завершения мероприятия артист сел в черный Maybach и уехал.

Mash пишет, что Баста попал в ДТП на южной дороге на Крестовском острове. Автомобиль исполнителя столкнулся с серебристой KIA, после чего вылетел в сугроб. Удар был настолько сильным, что в салоне машины артиста сработали подушки безопасности.

Исполнитель был не за рулем, а сидел на заднем сиденьи Maybach. После случившегося, по данным канала, он вышел из автомобиля, пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другой машине.

Пострадал ли Баста в ДТП

По предварительным данным, столкновение обошлось без пострадавших. При этом на опубликованном видео видно, что к месту происшествия прибыли две кареты скорой помощи.

В своих социальных сетях Баста не комментировал аварию, однако поблагодарил зрителей за активную поддержку на концерте и пообещал им «еще повидаться».

Ранее Баста не был замечен в авариях ни в качестве пассажира, ни в качестве водителя.

Как в Сети отреагировали на ДТП с Бастой

Пользователи неоднозначно прокомментировали новости об аварии с участием исполнителя. Некоторые указали, что в Сети распространяются видео, на которых непонятно, кто виновен в ДТП.

«Кто первый вылетел? „Киа“ на встречке была или как? Вообще неинформативное видео», — отметил один из пользователей.

«А где момент столкновения? Непонятно, кого занесло или кто выехал на встречку», — написал другой.

«Почему видео неполное? Кто нарушил?» — возмутился третий.

В комментариях нашлись и те, кто обвинил водителя Maybach в случившейся аварии.

«Майбах влетел в „Киа“. Как же задолбали эти артисты», — написали в комментариях.

«Слава богу в „Киа“ никто не погиб, а этим мажорам все с рук сойдёт... Обидно», — добавил пользователь.

Не все пользователи отозвались негативно о сложившейся ситуации. Некоторые отметили, что «главное, что все живы».

«Приехали, баста (с итал. — „довольно“. — NEWS.ru). Главное, здоровье, а не марка авто», — написал пользователь.

«Желаю, чтобы все пассажиры и оба водителя машин были живы и здоровы», — добавил другой.

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