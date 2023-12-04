Баста показал избегающую публичности 14-летнюю дочь Рэпер Баста поздравил дочь с 14-летием и показал ее фото

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Василий Вакуленко (Баста)

Рэпер Баста поздравил старшую дочь Марию с 14-летием. Музыкант опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) поздравление с днем рождения и показал фото наследницы, которая избегает публичности.

Сегодня Маше исполняется 14 лет! Добрая, трогательная, озорная, нежная, глубокая натура, — написал Баста.

Артист признавался, что у его старшей дочери довольно сложный характер, из-за чего он иногда называет ее «маленькая Маргарет Тэтчер». По его словам, девушка не любит уступать и с трудом признает ошибки, однако при этом у нее очень чувствительная натура.

Ранее Баста дал большой сольный концерт в Санкт-Петербурге, собрав почти 65 тысяч зрителей. Выступление рэпера на «Газпром Арене» стало самым масштабным за всю историю его концертов в Северной столице.

После концерта Баста попал в ДТП на выезде с территории стадиона на Крестовском острове. Музыкант находился в черном автомобиле Maybach, который столкнулся с серебристой Kia и вылетел в сугроб. Удар был настолько сильным, что в салоне автомобиля артиста сработали подушки безопасности. Баста был не за рулем, а на заднем сиденье иномарки. В результате аварии никто не пострадал.