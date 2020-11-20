Баста похвалился новой песней, которую одобрила Пугачёва

https://static.news.ru/photo/74051426-2b89-11eb-941a-fa163e074e61_660.jpg Баста Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) презентовал свой новый альбом впервые после четырёхлетнего перерыва. Обложку к нему делали дети из школы изобразительного искусства.

О новом альбоме Баста рассказал в шоу «Вечерний Ургант», в частности, и о том, как создавалась обложка, которая выглядит как цифра 40 из нескольких портретов музыканта, нарисованных юными художниками.

Мы не могли никак придумать обложку, решили разыграть конкурс с призом, было очень много интересного, креатива, крутых решений. Потом увидели в сети обложку, ее нарисовали дети в ИЗО-школе, — рассказал рэпер.

В альбоме 23 трека, вместе с Бастой песни записывали Скриптонит, ATL, Noize MC, T-Fest, ODI и другие. Но больше всего музыкант гордится песней «Не болей!», которую он исполнил вместе с Zivert. Именно её оценила во время прямого эфира на шоу Галкина «Музыкалити» Алла Пугачёва.

Она сказала, что «помню делала такую же в 78-м». Я ей ответил: «Вы с таким количеством мужиков спели, что мы ничего нового предложить эстраде уже не сможем», — рассказал рэпер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство культуры Украины исключило из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российского рэпера Басту (Василия Вакуленко). Решение было принято на основании обращения Службы безопасности.