Басков закрыл свою киностудию «Королевская гора» Mash: Басков закрыл свою киностудию «Королевская гора»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Telegram-канал Mash сообщил, что певец Николай Басков закрыл свою киностудию «Королевская гора», которую основал вместе с актрисой Александрой Яковлевой для съемок исторического фильма «Князь». Как пишет канал, проект так и не выйдет на экраны.

Канал сообщил, что сюжет «Князя» относился ко времени посольства Александра Невского в Золотую Орду. Mash пишет, что съемки прервались после смерти Яковлевой в 2022 году, тогда же Басков решил закрыть проект. По данным канала, со студией принялась судиться художник-модельер фильма, которой не заплатили за изготовление исторических костюмов и которая в итоге выиграла иск на 572 тысячи рублей, но получить их теперь не с кого.

Таганский суд Москвы ранее обязал телеканал «Точка ТВ» выплатить 1 млн рублей штрафа за показ клипа Баскова, в котором содержится пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Согласно постановлению суда, на видео на песню «Странник» демонстрируются гомосексуальные отношения, при этом маркировка «18+» отсутствует.

В суде определили, что взаимодействие персонажей мужского пола носит признаки романтических отношений. В то же время коммуникация главного героя с женщиной лишь отстраненно созерцательна.