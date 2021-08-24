Басков восхитил публику, показавшись с моложавой матерью

Николай Басков привёл в восторг коллег и поклонников, показавшись на публике с моложавой и красивой матерью. Цветущим видом Елены Николаевны восхитилась сестра Игоря Крутого, опубликовав видео с ней в Instagram.

А какая красавица мама Коли Баскова! Я о ней хочу говорить, а она — о моей маме! Елена Николаевна, дорогая! Это ваш вечер! Вы воспитали замечательно сына! — подписала ролик сестра композитора Алла.

В свет вместе с мамой певец вышел на музыкальном фестивале «Новая волна — 2021» в Сочи, где прошёл творческий вечер артиста. Очаровательной матери Баскова недавно исполнилось 66 лет, но она не выглядит на свой возраст.

Перед телекамерами Елена Николаевна предстала в красном платье в мелкий горошек с ажурным воротничком. Свой эффектный образ мать артиста дополнила модными туфлями на небольшом каблуке и белой сумкой.

Эффектным видом матери Баскова восхитились и поклонники, отметившие, что певец и его родительница выглядят как «брат с сестрой».

Ранее известный ювелир Джейкоб Арабо подарил музыканту Николаю Баскову дорогостоящие часы на дне рождения композитора Игоря Крутого.