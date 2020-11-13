Басков в костюме зайчика посетил съёмки новогоднего «огонька»

https://static.news.ru/photo/ed1b9120-26c3-11eb-b565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Николай Басков сообщил об открытии сезона съёмок новогодних шоу на телевидении.

Басков поделился с подписчиками фото, на котором он позирует в костюме белого зайчика с розовыми ушами. Вместе с ним за столом юморист Юрий Гальцев и чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев.

Ну что ж, череда новогодних съёмок понеслась, — подписал забавный снимок Басков.

Фото певец опубликовал на фоне резонансного заявления своего коллеги Валерия Меладзе о том, что если артистам из-за пандемии коронавируса не разрешают выступать на концертах, то они в ответ должны бойкотировать и съёмки новогодних «огоньков». Призыв Меладзе поддержал и продюсер Иосиф Пригожин.

Как писал NEWS.ru, певец Лев Лещенко оценил идею Валерия Меладзе о бойкоте новогодних передач. Он призвал артистов брать деньги за съёмки.