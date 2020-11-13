Басков в костюме зайчика посетил съёмки новогоднего «огонька»

Российский певец Николай Басков сообщил об открытии сезона съёмок новогодних шоу на телевидении.
Басков поделился с подписчиками фото, на котором он позирует в костюме белого зайчика с розовыми ушами. Вместе с ним за столом юморист Юрий Гальцев и чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Николай Валуев.
Ну что ж, череда новогодних съёмок понеслась, — подписал забавный снимок Басков.
Фото певец опубликовал на фоне резонансного заявления своего коллеги Валерия Меладзе о том, что если артистам из-за пандемии коронавируса не разрешают выступать на концертах, то они в ответ должны бойкотировать и съёмки новогодних «огоньков». Призыв Меладзе поддержал и продюсер Иосиф Пригожин.
Как писал NEWS.ru, певец Лев Лещенко оценил идею Валерия Меладзе о бойкоте новогодних передач. Он призвал артистов брать деньги за съёмки.