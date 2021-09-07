Басков станет ведущим нового загадочного телешоу «Дуэты»

Певец Николай Басков станет ведущим нового музыкального телепроекта «Дуэты» на «России 1». Премьера загадочного шоу состоится 19 сентября, сообщает пресс-служба телеканала.

«Дуэты» — российская адаптация формата Duos Mystères, премьера которого состоялась 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. После первого же выпуска права на адаптацию были проданы в 21 страну: США, Великобританию, Германию, Испанию, Португалию и другие. Производством шоу в России занимается компания «ВайТ Медиа», создатель таких популярных проектов, как «Маска» и «Ну-ка, все вместе!».

Суть нового шоу в том, что популярные артисты исполняют хиты в дуэте, но даже не подозревают, вместе с кем им предстоит выступать. Их коллеги по номерам скрываются за огромной зеркальной стеной, где может находиться кто угодно: артист-легенда, подающая надежды звезда, непримиримый соперник или бывшая любовь. При этом в каждой паре существует определённая связь, выбор напарника всегда неслучаен. Интрига в том, сможет ли участник догадаться, с кем он поёт дуэтом, до того, как окончится песня и стена поднимется.

Ведущий шоу «Дуэты» Николай Басков также не знает, кто выступит его соведущим. Создатели проекта поясняют, что это и будет самый первый дуэт нового музыкального шоу.

Наша изюминка — эффект неожиданности. Каждый артист, включая меня, очень щепетильно относится к выступлению в дуэте, поэтому выступать вот так, «вслепую», очень нервно и волнительно для любого исполнителя, — рассказал Басков.

Ранее сообщалось, что на канале «Россия 1» в новом телесезоне состоится премьера «Шоу большой страны» производства компании Comedy Club Production. Его появление в эфире в интервью NEWS.ru прокомментировала ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая.