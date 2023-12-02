Басков развеял слухи о новом романе Басков опроверг слухи об отношениях с Илоной Котелюх

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Николай Басков

Певец Николай Басков опроверг слухи об отношениях с Илоной Котелюх. Молодых людей заметили вместе на концерте исполнительницы Лолиты. Басков на вопрос журналиста NEWS.ru об этом на фестивале «Песня года» назвал Котетлюх своей хорошей подругой.

Илона моя близкая подруга. Она прилетела на несколько дней и мы с ней сходили на концерт Лолиты, — сказал Басков.

Он также назвал песню «Ты неотразима» своей любимою. Певец отметил, что будет работать на Новый год.

Певец Родион Газманов также отмечал, что в артистическом мире пожелание провести Новый год в семейном кругу считается проклятием. Он сообщил, что в декабре и в праздники он зарабатывает от 35% до 40% своего годового дохода.

Певец Филипп Киркоров ранее рассказал, что планирует встретить Новый год в компании близких друзей. По его словам, в праздник он по традиции смотрит фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Голубой огонек».

До этого Киркоров заявил, что ему хватает денег, чтобы не работать в Новый год. Он вспомнил слова своей бывшей жены Аллы Пугачевой о том, что денег должно быть столько, чтобы не чувствовать себя униженным.