Басков признался, за чей счёт набирает популярность

https://static.news.ru/photo/3277342a-4994-11eb-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Любимец дам в возрасте — 44-летний Николай Басков отметился на шоу «SnowПати 2020–2021» среди «зелёной» молодёжи. Это отметила артистка Алла Михеева в своём репортаже с шоу специально для «Вечернего Урганта».

Михеева заявила, что концерт ей понравился множеством молодых исполнителей: Niletto, Мари Краймбрери, Даня Милохин и другие. Но вот присутствие «золотого голоса России» явно удивляет, хотя Басков довольно органично вписался в молодёжную тусовку.

С вопросом, благодаря кому Басков оказался на шоу с начинающими звёздами, Михеева обратилась к самому артисту. Вопрос застал певца врасплох, он попробовал отделаться пафосным: «Песня». Но соведущая Урганта уточнила:

За счёт кого вы здесь вообще оказались?

На это артист ответил честно:

За счёт Дани Милохина.

Хорошим итогом уходящего года «натуральный блондин» отметил то, что он «ничем не заболел». Милохина маститый певец назвал «чистым, кристальным мальчиком». И именно его певец спас бы с тонущей лодки, если бы встал выбор между 19-летним Милохиным и Киркоровым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущие Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля вдоволь посмеялись над совместным творчеством Николая Баскова и тиктокера Дани Милохина. Маститый певец и молодой блогер выпустили клип «Дико тусим», который собрал огромное количество просмотров в Сети.