Басков поздравил Повалий и опубликовал совместное фото

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Певец Николай Басков поздравил коллегу Таисию Повалий, которая 10 декабря празднует своей день рождения.

В Instagram он опубликовал архивный совместный снимок. Басков пожелал певице, которой исполняется 56 лет, здоровья, «любви, успеха, радости, добра» и счастья.

Яркие хиты, теплые воспоминания, наши поездки и посиделки — с тобой столько всего светлого связано! — написал он.

Несколько лет назад Николай Басков и Таисия Повалий много работали вместе, став одним из самых популярных дуэтов в стране. Их совместная песня «Ты далеко» стала хитом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певцы Филипп Киркоров и Николай Басков повздорили из-за рэпера Давида Манукяна, который является возлюбленным телеведущей Ольги Бузовой.