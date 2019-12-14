Певец Николай Басков посмеялся над своим коллегой Филиппом Киркоровым и собой, в ответ на штуку поклонника. Об этом
Артист выложил в своем официальном аккаунте Instagram забавную фотографию от своего поклонника. На фото не самые счастливые Филипп Киркоров и Николай Басков сидят в машине и смотрят в камеру, а над ними надпись: «Помни. Покупая корм (для кошек) ты кормишь и этих двух котов», — сообщило издание.
Певец посмеялся над собой и коллегой, и ответил на штуку, что очень любит «народное творчество», а читатели социальной сети Николая Баскова отметили, что артистки и правда похожи на двух котов.
Шутка появилась на фоне телевизионной рекламы кошачьего корма, в которой снялись Николай Басков и Филипп Киркоров.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Николай Басков на «Золотом граммофоне» в Кремле сравнил ведущего церемонии Сергея Светлакова с проктологом.
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