Басков показал, как отдыхает на Телецком озере

https://static.news.ru/photo/67ee7ee4-0239-11eb-8e4a-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Николай Басков в настоящее время по-королевски отдыхает в Горном Алтае. Он уже побывал в селе Онгудай, пролетел на вертолёте над горой Белухой и опубликовал видео с Телецкого озера.

Я в восторге от сказочного Алтая, — подписал видео в Instagram Басков.

Его видео демонстрирует не только самое большое и красивое озеро Алтая, на кадрах заметен и вертолёт, на котором, судя по всему, прилетел Басков, а также шатёр-палатка на песчаном берегу, где накрыт стол и стоят официанты.

Днём ранее Басков опубликовал фото на берегу реки Урсул в горно-алтайском селе Онгудай. Однако многие подписчики не разделили восторгов артиста от «невероятно потрясающей природы Алтая» и вновь начали упрекать его в записи песни в поддержку Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, продюсер Иосиф Пригожин решил заступиться за Баскова, который поддержал белорусского президента Александра Лукашенко. Как подчеркнул Пригожин, Николай «взрослый мальчик и сам принимает решения», однако правильно ли поступил Басков, по мнению продюсера, покажет только время.

Николай Басков вместе со своим коллегой, «королём российской поп-сцены» Филиппом Киркоровым, поучаствовали в записи песни в поддержку Лукашенко. Новый трек, помимо слов о том, что граждане Белоруссии, которые «живут на своей земле» в «мире, любви и согласии, вместе», содержит цитату белорусского лидера, которая прозвучала во время послания лидера республики к народу и парламенту в начале августа. Тогда Лукашенко сказал, что «любимую не отдают». Песня получила именно такое название.