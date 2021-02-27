Кушинашвили рассказал, какой поступок Баскова изменил его отношение к певцу

https://static.news.ru/photo/99aa1e0a-790f-11eb-8425-96000091f725_660.jpg Отар Кушинашвили Фото: vk.com/o.kushanashvili

Скандально известный журналист Отар Кушинашвили вспомнил, как однажды Николай Басков помог ему в трудную минуту.

Этот случай произошёл 20 лет назад, когда у Кушинашвили умер отец. Он пожаловался общим знакомым, что у него нет денег на похороны. К его удивлению, певец сам захотел передать ему деньги. При этом журналист и Басков считались чуть ли не заклятыми врагами. Отар Кушинашвили неоднократно поливал его грязью в своих статьях.

Я думал, он средоточие всего античеловеческого на земле! <...> Не может быть, чтобы человек, которого я костерил, оказался золотом! Причём было сказано, что возвращать не нужно. Мне нужно было четыре тысячи долларов, а там было тысяч 20. Я расплакался... Совершенно чужой человек, которого я так оскорблял! — рассказал Кушанашвили в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Такой поступок не оставил равнодушным журналиста. После этого случая он полностью изменил свое отношение к исполнителю, а мужчины с тех пор стали хорошими друзьями.

По словам Кушинашвили, сейчас он жалеет, что писал о Баскове гадости. Он считает, что не стоит составлять мнение о человеке, не узнав его в должной мере.

Ранее певец Николай Басков раскрыл подробности своей интимной жизни, чем просто поразил своих поклонников. Артист накануне был вынужден отвечать на провокационный вопрос о том, участвовал ли он ранее в групповой интимной связи. По словам Баскова, такой опыт у него есть, писал NEWS.ru.