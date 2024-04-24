Басков оценил идею проведения кастинга невест Басков похвастался прекрасной жизнью и отказался от проведения кастинга невест

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Николай Басков

Российский исполнитель Николай Басков в беседе с корреспондентом NEWS.ru на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ» признался, что у него нет необходимости в проведении кастинга невеста, потому что он доволен своей жизнью и свободой. По его словам, ему приятно, когда есть выбор.

Мне так приятно, когда у меня есть выбор, и каждый раз это какое-то новое увлечение как допинг для меня. Когда ты входишь в какие-то романтические отношения, то это же классно, когда ты понимаешь, что человек с той стороны, девушка, понимает, что эти отношения они не ведут к браку, — подчеркнул артист.

Как считает Басков, главное, чтобы в отношениях было интересно и хорошо вдвоем. Певец также сослался на интервью одной 85-летней женщины, которая призвала не сковывать себя ни в чем свободным людям.

Я посмотрел интервью 85-летней одной женщины. Она сказала, если вы свободны, не сковывайте себя ни в чем, а когда вы встретите свою настоящую любовь, тогда будьте, пожалуйста, верны, — констатировал музыкант.

Ранее Басков рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко просила его «перестать жрать». Он пояснил, что некоторое время назад страдал от избыточного веса. В это время, по его словам, Матвиенко побуждала его к возвращению в форму своими заботливыми замечаниями.