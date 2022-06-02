Басков объявил траур из-за спецоперации на Украине Певец Николай Басков отказался от ярких нарядов до окончания спецоперации на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Николай Басков на показе бренда KATEE’S KIDS

Российский певец Николай Басков заявил, что уже три месяца принципиально не покупает одежду западных брендов. Он сообщил об отказе от ярких нарядов и пообещал ходить в тёмном вплоть до окончания спецоперации РФ на Украине в знак поддержки её проведения и траура по погибшим солдатам, выполнявшим боевые задачи. Об этом артист рассказал в беседе с NEWS.ru.

Я уже три месяца принципиально не покупаю ничего из западных брендов одежды. Пусть сами носят! — признался Николай Басков.

Певец добавил, что с начала спецоперации на Украине носит тёмную одежду, так как у него «своё отношение к тому, что сейчас происходит».

Да, жизнь продолжается, бурлит, мероприятия и концерты проходят, но наши солдаты и офицеры выполняют боевые задачи в ходе спецоперации, люди гибнут, отстаивая нашу страну и наш народ. Поэтому я хожу в тёмном. Всё самое яркое надену, когда закончится спецоперация, — сообщил артист.

Ранее народный артист России Николай Басков заявил о решении звёзд отечественной эстрады создать Российскую музыкальную ассоциацию, которая объединит выступающих против отмены русской культуры. Певец выразил возмущение в связи с тем, что на Западе снимают с репертуара музыку российских композиторов, спектакли литераторов, запрещают концерты артистов. Он заявил, что причина только в том, что они русские.