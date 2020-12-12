Басков объяснил, зачем обращался за материальной помощью от государства

https://static.news.ru/photo/58e17760-3d0a-11eb-a2e3-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российский певец Николай Басков объяснил, почему он несколько месяцев назад обратился в ФНС за помощью от государства.

Ранее стало известно, что некоторые российские артисты воспользовались возможностью получить выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) для пострадавших от пандемии отраслей.

Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал , что помощь была нужна не ему, а работавшим на него людям.

Я давно вскрыл свою кубышку. Сейчас нет концертов, а на мне огромное количество людей. Все активно писали: «Басков просит МРОТ у государства». Я просил МРОТ не для себя, а для коллектива. Всем надо платить зарплату. На меня работают 38 человек, я никого не распустил во время пандемии, всем платил зарплату. У кого-то ипотека... У всех семьи, дети, — сказал певец.

Между тем Басков признался, что только что вернулся с Мальдив, но там он отдыхал бесплатно — неделю был на праздновании дня рождения.

Как писал NEWS.ru, Виктория и Антон Макарские рассказали, что из-за коронавируса лишились основной части своего дохода. Им удалось сохранить лишь 70% заработка. Как отметили артисты, поклонники не оставили их в беде. Фанаты из Германии, Канады и США шлют им посылки с деньгами и едой.