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Басков объяснил свою веру в обновление российской экономики

17:31, 15 марта 2022
Басков объяснил свою веру в обновление российской экономики Народный артист России, певец Николай Басков Фото: АГН «Москва»
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Российская экономика в связи с санкциями может полностью обновиться, выразил уверенность певец Николай Басков, передают «Народные Новости». Он считает, что если страна делает лучшее оружие, то она справится с созданием и техники, и лекарств.

Мы делаем лучшее оружие на сегодняшний день, я думаю, мы справимся с изготовлением лекарств, техникой и машинами. Это прекрасное время, чтобы полностью обновить свою экономику и свою страну, — сказал Басков.

Тем временем Евросоюз ввёл новый, четвёртый по счёту, пакет санкций в отношении России. Он предусматривает запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, на транзакции с некоторыми российскими предприятиями, а также расширяет перечень физлиц и компаний, подпадающих под действие ограничений. В Еврокомиссии отметили, что новые ограничения «будут способствовать дальнейшему усилению экономического давления на Кремль и ограничат его способность финансировать спецоперацию на Украине».

Ранее Басков поддержал решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Опубликованный пост артиста вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.

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