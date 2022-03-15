Басков объяснил свою веру в обновление российской экономики

Российская экономика в связи с санкциями может полностью обновиться, выразил уверенность певец Николай Басков, передают «Народные Новости». Он считает, что если страна делает лучшее оружие, то она справится с созданием и техники, и лекарств.

Мы делаем лучшее оружие на сегодняшний день, я думаю, мы справимся с изготовлением лекарств, техникой и машинами. Это прекрасное время, чтобы полностью обновить свою экономику и свою страну, — сказал Басков.

Тем временем Евросоюз ввёл новый, четвёртый по счёту, пакет санкций в отношении России. Он предусматривает запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, на транзакции с некоторыми российскими предприятиями, а также расширяет перечень физлиц и компаний, подпадающих под действие ограничений. В Еврокомиссии отметили, что новые ограничения «будут способствовать дальнейшему усилению экономического давления на Кремль и ограничат его способность финансировать спецоперацию на Украине».

Ранее Басков поддержал решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Опубликованный пост артиста вызвал противоречивую реакцию пользователей: одни поблагодарили Баскова за открытое выступление, другие обвинили его во лжи.