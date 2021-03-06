Басков объяснил, почему перестал ездить на Евровидение с Киркоровым

https://static.news.ru/photo/cbcd7fdc-7f2a-11eb-b90d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

44-летний певец Николай Басков назвал журналистам причину отказа от поездок на песенный конкурс «Евровидение» вместе со своим другом поп-королём Филиппом Киркоровым.

Филипп съел всё, что только можно на Евровидении. Знает всю кухню изнутри. Он нашёл себе развлечение — каждый год кого-то везти на Евровидение. Сколько раз меня Филипп звал, приглашал поехать. Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить, — рассказал Басков на программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Он подчеркнул, что Киркорову нравится толпа. Исполнитель хита «Шарманка» не исключил, что после 50 лет тоже захочет заняться чем-то подобным.

В этом году Киркоров занялся продюсированием певицы Натальи Гордиенко, которая будет участвовать в Евровидении от Молдавии. Артист настроен на то, чтобы его подопечная выиграла в конкурсе. 4 марта он презентовал клип на песню Sugar, которую девушка исполнит на Евровидении.

Как писал NEWS.ru, музыкальные критик Сергей Соседов осудил Киркорова и Баскова за роскошную жизнь. Он считает, то такое поведение говорит об их плохом воспитании. Соседов подчеркнул, что непозволительно так роскошно жить, когда зрители этих артистов бедствуют.