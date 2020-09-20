Басков не поверил, что Петросян и Брухунова стали родителями

https://static.news.ru/photo/f739d0b6-fb69-11ea-b355-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: nikolaibaskov/instagram.com

Певец Николай Басков неожиданным образом отреагировал на новость о том, что 75-летний юморист Евгений Петросян стал отцом во второй раз. Бывшая ассистентка шоумена Татьяна Брухунова родила мальчика, которого назвали Ваганом.

Требую генетическую экспертизу! — пошутил исполнитель в эфире программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

После этого он поздравил звёздную пару с рождением долгожданного наследника.

Петросян в день своего рождения, 16 сентября, впервые опубликовал фото ребёнка. После чего возобновились разговоры о том, сама рожала Брухунова или же супруги прибегли к услугам суррогатной матери. Но юморист однозначно заявил в Instagram, что сына ему родила именно жена.

Как писал NEWS.ru ранее, фото беременной Брухуновой появилось в Интернете. Кадры опубликовал Telegram-канал «Немалахов». После публикации фотографий поклонники пары окончательно убедились, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не врали, когда говорили о родах без помощи суррогатной матери.