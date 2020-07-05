Басков напугал фанатов видом без зубов и с бутылкой водки

Бегу с завода с Маринкой пить водку! Мы на пятом месте в трендах! Маринка, ура-а-а! — кричал певец.
И если Федункив изобразила крестьянку, то Басков вполне логично сыграл рабочего. Но не все поклонники певца оказались в курсе, что этот ролик имеет отношение к новому клипу. Многие искренне перепугались от нового образа певца. «Пипец, я сначала не поняла что происходит», «Зачем я это глянула в два часа ночи...», отозвались подписчики в комментариях.
Но юмор певца всё же был оценён по достоинству. «Николай, вы супер-комик! Вам этот жанр идёт, и нам весело и вам хорошо, не останавливайтесь на достигнутом!», «Клип — супер! Веселый, интересный — комедия на „Оскар“ с лучшими актерами! Браво! Поздравляю!», написали поклонники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив объявила о начале сольной карьеры. Комедийная актриса уже записала первую песню «Не устоишь», которая понравилась подписчикам.