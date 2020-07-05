Шоу-бизнес

Басков напугал фанатов видом без зубов и с бутылкой водки

03:44, 06 июля 2020
Николай Басков Николай Басков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Николай Басков напугал и немало удивил поклонников видеороликом, где он предстаёт как будто бы без зубов и с бутылкой водки. Артист изображает маргинала и кричит в камеру.

Так артист отреагировал на успех клипа, в котором он участвовал с Мариной Федункив под названием «Лав Стори».

Актёры сыграли влюблённую пару, которая познакомилась в пансионате. В клипе также снялись Тарзан и Наташа Королёва, Айза Анохина, Николай Цискаридзе и коллеги Федункив из шоу Comedy Woman.

Только за одни сутки клип собрал 860 тыс. просмотров и тут же попал в тренды YouTube.

Федункив анонсировала выход клипа похожим видео. Она с чёрными зубами предстала перед камерой и закричала: «Бегу с огорода домой! Песня моя вышла! Это разрыв башки!».

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Этот выход и спародировал Басков.

Бегу с завода с Маринкой пить водку! Мы на пятом месте в трендах! Маринка, ура-а-а! — кричал певец.

И если Федункив изобразила крестьянку, то Басков вполне логично сыграл рабочего. Но не все поклонники певца оказались в курсе, что этот ролик имеет отношение к новому клипу. Многие искренне перепугались от нового образа певца. «Пипец, я сначала не поняла что происходит», «Зачем я это глянула в два часа ночи...», отозвались подписчики в комментариях.

Но юмор певца всё же был оценён по достоинству. «Николай, вы супер-комик! Вам этот жанр идёт, и нам весело и вам хорошо, не останавливайтесь на достигнутом!», «Клип — супер! Веселый, интересный — комедия на „Оскар“ с лучшими актерами! Браво! Поздравляю!», написали поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив объявила о начале сольной карьеры. Комедийная актриса уже записала первую песню «Не устоишь», которая понравилась подписчикам.

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