Басков оказался самым востребованным на новогодних «голубых огоньках»

https://static.news.ru/photo/e7b6de6a-4a7c-11eb-911e-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Николай Басков возглавил рейтинг самых востребованных артистов на телевизионных «голубых огоньках». Статус исполнителя был определён по степени близости его выступления к новогоднему поздравлению президента.

Басков оказался ближе всех, передаёт «Собеседник» со ссылкой на результаты собственного исследования.

Артист, выступающий ближе к обращению главы государства под бой курантов, в рейтинге издания получал наибольшее количество баллов: в промежутке в 15 минут — четыре, в получасовом промежутке — три, в 50-минутном — два. Остальные получали по одному баллу, а если новогоднее телешоу длилось более двух часов, то и вовсе по 0,5 балла. Учитывалось и число появлений артиста в разных телеэфирах.

В топ-5, помимо Баскова, также оказались Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте и Полина Гагарина. Замыкает список из 40 медиаперсон Лариса Долина.

Впрочем, издание не уточняет, учитывался ли такой нюанс, как часовые пояса. Дело в том, что из-за смещения телевизионной сетки вещания в некоторых регионах новогодние «голубые огоньки» порою транслируются в видоизменённом формате: там некоторые музыкальные блоки меняют местами. Таким образом, ближе к поздравлению президента в один и тот же вечер оказываются разные артисты.

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на пандемию коронавируса, телевизионный «Голубой огонёк», который покажут в новогоднюю ночь, пройдёт в традиционном формате. Участники и гости шоу будут без защитных масок.

В ноябре на старте съёмок праздничных телешоу певец Валерий Меладзе предложил бойкотировать их в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов из-за пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Вскоре после этого Меладзе не попал в пятёрку самых желанных звёзд у зрителей «голубых огоньков». Впрочем, как выяснилось в ходе опроса, большинство жителей страны и вовсе не собираются смотреть новогодние телеэфиры.