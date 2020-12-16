Басков и Крутой повеселились на вечеринке у вдовы Кобзона

https://static.news.ru/photo/9c9416ce-4058-11eb-8b9f-fa163e074e61_660.jpg Николай Басков Фото: nikolaibaskov/instagram.com

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли отметила 70-летний юбилей. По случаю праздника она решила устроить вечеринку у себя дома, отметить в ресторане не получилось из-за эпидемии коронавируса.

К вдове певца пришли многие звёзды российской эстрады: Стас Михайлов, Владимир Винокур, Александр Буйнов, Игорь Крутой. Развлекал публику певец Николай Басков.

Композитор Игорь Крутой посвятил юбилярше песню Никиты Богословского на стихи Алексея Фатьянова «Три года ты мне снилась». Подпевал маэстро Басков. Видео исполнения Крутой опубликовал на своей странице в Instagram.

Мне показалось, что впервые после ухода Иосифа Нелли так искренне радовалась, принимая наши поздравления и чудачества, и, грустно улыбаясь, слушала наши смешные воспоминания об Иосифе, его приколах и розыгрышах, о наших соприкосновениях с их замечательной семьёй, — написал он.

Ранее Нелли Кобзон рассказала, как измена мужа едва не разрушила их полувековой брак. Несмотря на то что со стороны их союз казался крепким и безоблачным, она знала об измене и в какой-то момент предложила пожить отдельно. В результате чета Кобзонов полгода провела вдали друг от друга, писал NEWS.ru.

Кобзон скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. 30 августа 2019 года ему был открыт памятник на Востряковском кладбище.