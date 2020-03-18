https://static.news.ru/photo/a3b30e3c-68f0-11ea-aec9-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Представители российского шоу-бизнеса встали на защиту 66-летней Любови Успенской после заявлений её дочери Татьяны Плаксиной. «Королева русского шансона» считает, что именно представители СМИ раскрутили эту историю, сделав её скандальной. Близкие друзья певицы посоветовали ей побыстрее забыть случившееся.

Плюнь и не растирай!! Само отвалится, — цитирует Teleprogramma Олега Газманова.

Также слова поддержки Успенской написала Ольга Орлова, Лолита Милявская назвала её замечательным человеком «во всех отношениях», а Николай Басков выразил уверенность, что «и это пройдёт».

Как писал NEWS.ru, тридцатилетняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина опровергла появившуюся информацию, будто бы мать помогает ей финансово. Также она уточнила, что продолжает «дорогостоящее лечение своего рта» самостоятельно. Её подписчицы пожелали ей удачи, счастья и посоветовали помириться со своей «звёздной» матерью.

В январе Татьяна Плаксина обвинила мать в истязаниях. Дочь утверждала, что Успенская душила её, запирала на ключ и отправляла на принудительное лечение. Позже девушка заявила, что продюсеры телеканала НТВ надавили на неё, и открестилась от обвинений против матери.