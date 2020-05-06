Башарова требуют лишить госпремии за битых жён

https://static.news.ru/photo/58c01838-8f5c-11ea-9129-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Скандал вокруг Марата Башарова, который признался в том, что бил женщин, набирает обороты. Писательница Мария Арбатова собирает подписи под петицией, требующей лишить актёра госпремии.

Башаров рассказал о битых им женщинах в эфире телеканала НТВ, он добавил, что это было «не сильно» и в какой-то степени «даже заслуженно». Но ни одна из избитых Башаровым жён не добилась правды в суде, что сильно удивило Арбатову, сообщает KP.RU.

Это было омерзительное зрелище, которое, по сути, является пропагандой бытового насилия, — так прокомментировала откровения актёра писательница.

Ещё больше её шокировал тот факт, что первая жена Башарова даже простила его. Арбатова считает, что человек будет вновь и вновь повторять свой поступок, если его вовремя не наказать. Поэтому она потребовала, чтобы с известным артистом поступили точно так же, как с Региной Тодоренко, которая в результате оправдания насилия над женщинами лишилась статуса «Женщина года» и почти всех рекламных контрактов.

Арбатова убеждена, что алкоголем поведение Башарова оправдывать ни в коем случае нельзя и его нужно наказать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марат Башаров озвучил сумму, которую платит в качестве алиментов сыну Марселю. На ребёнка актёр выделяет 140 тысяч рублей в месяц.