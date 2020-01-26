https://static.news.ru/photo/deac4f98-406a-11ea-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров и Елизавета Шевыркова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр и телеведущий Марат Башаров признался, что никогда не изменял своим жёнам. Об этом он сообщил в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Я никогда не изменял. Мне мои жёны ничего не говорили и не рассказывали о своих похождениях. Может, мне и изменяли, но, как видите, рогов и прыщей на лбу у меня нет. Надеюсь, что и в будущем никто мне не изменит. Я вам клянусь! Я никогда не изменял, — заявил артист.

Башаров был женат трижды. Две его последние супруги актриса Екатерина Архарова и поклонница Елизавета Шевыркова терпели побои. Они признавались, что актёр не может себя контролировать, когда выпьет.

Как ранее писал NEWS.ru, бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова сообщила, что слухи о её воссоединении с экс-супругом не являются достоверными.