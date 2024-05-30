Башаров резко отреагировал на смерть Заворотнюк Актер Башаров отказался комментировать смерть Заворотнюк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Марат Башаров в беседе с NEWS.ru резко отреагировал на смерть звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк, которая умерла на 54-м году жизни. Он отметил, что скажет пару слов только тогда, когда будет находиться рядом с ее семьей, в частности с мужем актрисы фигуристом Петром Чернышевым. Журналистам комментировать смерть Заворотнюк Башаров отказался.

Я скажу пару слов, когда буду находиться рядом с Настей и рядом с ее семьей, мужем. А вам ни слова не скажу, простите, — высказался Башаров.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее рассказал, что все молились за Заворотнюк. По его словам, смерть артистки — это трагедия. Пригожин подчеркнул, что актриса долгое время боролась за жизнь. Он также выразил соболезнования семье Заворотнюк.

Актер Авангард Леонтьев, преподававший на курсе в школе-студии МХАТ, где училась Заворотнюк, до этого рассказал, что актриса сумела добиться успеха за свою карьеру. По его словам, для этого она прикладывала много усилий. Актер отметил, что Заворотнюк никогда не была легкомысленным человеком.

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая одну из главных ролей в «Моей прекрасной няне», назвала Заворотнюк очень отзывчивым и трудолюбивым человеком. По ее словам, ушедшая из жизни артистка очень тепло относилась к окружающим и никогда не показывала усталости во время съемок, хоть они могли длиться и до поздней ночи.