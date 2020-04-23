Башаров обвинил экс-супругу в побоях

https://static.news.ru/photo/399220ee-8568-11ea-bcb0-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров и Елизавета Шевыркова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский актёр Марат Башаров заявил, что экс-супруга Елизавета Шевыркова побила и унизила его при ребёнке. По его словам, женщина забрала сына, обвинив бывшего мужа в пьянстве.

Приехала мама, сказала при сыне, что папа пьяный! Начала бить меня при ребёнке, оскорблять, называть... Забрала ребёнка! <...> Увезла его в три квартиры, которые папа купил, объединил в одну большую, отремонтировал, обставил мебелью, техникой, — написал Башаров в Instagram.

По словам актёра, он платит по коммунальным счетам, хотя переписал имущество на бывшую супругу, и поэтому не понимает жестокого отношения.

Как писал NEWS.ru, в январе Шевыркова опровергла слова Башарова о воссоединении семьи. Женщина заявила, что не хочет снова жить с актёром, а её сердце свободно.