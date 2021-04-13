Бари Алибасову запретили плотские утехи

Бари Алибасову врачи запретили вести половую жизнь, сообщил его сын. Сейчас музыкальный продюсер живёт в Калининграде со своей бывшей супругой Еленой Уронич. При этом он всё ещё женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной.
У Бари Алибасова повреждён позвоночник, добавил его сын, поэтому «трястись» ему сейчас ни в коем случае нельзя.
Фрикции могут создавать непоправимые повреждения переломанных позвонков. Поэтому, даже если мы возьмём самые мягкие из возможных способов получения удовлетворения, то всё равно трястись папе пока нельзя, — отметил Алибасов-младший.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Бари Алибасов за спиной Федосеевой-Шукшиной сошёлся с бывшей женой. «У них взаимные чувства. У нас снова полная семья», — прокомментировал воссоединение его сын. По его словам, отец снова начал ухаживать за своей экс-супругой. Друг семьи адвокат Александр Бенхин рассказал изданию, что Федосеева-Шукшина никогда не ревновала своего мужа к женщинам, так как прекрасно знает о его «полигамии».