Бари Алибасову запретили плотские утехи

https://static.news.ru/photo/90518b96-9215-11e9-aab3-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Бари Алибасову врачи запретили вести половую жизнь, сообщил его сын. Сейчас музыкальный продюсер живёт в Калининграде со своей бывшей супругой Еленой Уронич. При этом он всё ещё женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной.

У Бари Алибасова повреждён позвоночник, добавил его сын, поэтому «трястись» ему сейчас ни в коем случае нельзя.

Фрикции могут создавать непоправимые повреждения переломанных позвонков. Поэтому, даже если мы возьмём самые мягкие из возможных способов получения удовлетворения, то всё равно трястись папе пока нельзя, — отметил Алибасов-младший.

Как пишет Пятый канал, ранее основатель группы «На-На» отличался пылким нравом, даже после отравления средством для чистки труб он говорил, что с сексом у него никогда не было проблем.

Ранее NEWS.ru писал, что Бари Алибасов за спиной Федосеевой-Шукшиной сошёлся с бывшей женой. «У них взаимные чувства. У нас снова полная семья», — прокомментировал воссоединение его сын. По его словам, отец снова начал ухаживать за своей экс-супругой. Друг семьи адвокат Александр Бенхин рассказал изданию, что Федосеева-Шукшина никогда не ревновала своего мужа к женщинам, так как прекрасно знает о его «полигамии».