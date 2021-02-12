Стала известна причина госпитализации Бари Алибасова в Калининграде

https://static.news.ru/photo/d224406e-6ee0-11eb-881a-96000091f725_660.jpg Бари Алибасов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов попал в больницу в Калининграде, поскользнувшись на пожарной лестнице.

Сейчас на операции, должен будет завтра утром доктор всё рассказать, что с ногой у него в итоге. Открытый перелом у него был. Вышел через лестницу. Посчитал, что пожарная лестница и обычная лестница в помещении — это одно и то же. На пожарной лестнице поскользнулся и упал, — рассказал Пятому каналу сын продюсера Бари Алибасов — младший.

Ранее стало известно, что 73-летний продюсер Бари Алибасов решил покинуть Москву. Его в сопровождении сына заметили в московском аэропорту. Создатель группы «На-На» сидел в инвалидном кресле. По словам адвоката Алибасова-младшего Александра Бенхина, накануне Бари Каримовича выписали из наркологической клиники. За ним приехал сын и отвёз в аэропорт на рейс до Калининграда. Адвокат не уточнил, зачем продюсер покидает Москву.

В последнее время создатель группы «На-На» всё чаще оказывается в эпицентре скандалов. Среди наиболее заметных — отравление чистящим средством «Крот», которое продюсер принял за сок, развод с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной и предшествовавший этому затяжной имущественный спор из-за недвижимости и денег, писал NEWS.ru.