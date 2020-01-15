https://static.news.ru/photo/e9247b9a-3835-11ea-a788-fa163e074e61_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Бари Алибасов поделился с подписчиками семейной фотографией, на которой он обнимает свою супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину, и при этом держит зубами мандарин.

В подписи к снимку он сообщил, что рекомендует есть зимой этот фрукт.

Лучший способ набраться витаминов, — отметил продюсер.

Ранее NEWS.ru писал, что Алибасов прокомментировал скандал, связанный с подмосковным рестораном, владельцы которого установили памятник Жанне Фриске в ресторане.