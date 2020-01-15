Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продюсер Бари Алибасов поделился с подписчиками семейной фотографией, на которой он обнимает свою супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину, и при этом держит зубами мандарин.

В подписи к снимку он сообщил, что рекомендует есть зимой этот фрукт.

Лучший способ набраться витаминов, — отметил продюсер.

Ранее NEWS.ru писал, что Алибасов прокомментировал скандал, связанный с подмосковным рестораном, владельцы которого установили памятник Жанне Фриске в ресторане. 

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