Бари Алибасов пригрозил оторвать уши своему экс-пиарщику

https://static.news.ru/photo/692c125a-6a06-11eb-96c8-96000091f725_660.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов обвинил своего бывшего пиарщика Вадима Горжанкина в желании споить его, чтобы подсунуть на подпись документы.

По словам Алибасова, инцидент случился во время новогодних праздников.

Появляется Горжанкин и предлагает с ним выпить водку, прекрасно зная, что мне врачи запретили, и потом под предлогом пытается подписать свои какие-то документы, — рассказал продюсер в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым.

Алибасов предположил, что пиарщик пытался подсунуть ему на подпись документы на гонорары, которые получает он и его семья. Он также отметил, что Горжанкин пытается в любой «гадости» обвинить всё ещё его законную супругу, актрису Лидию Федосееву-Шукшину. По мнению Алибасова, она — идеальный, светлый человек.

Я бы ему уши и всё остальное оторвал, — пригрозил он.

Ранее сообщалось, что 73-летний продюсер Бари Алибасов решил покинуть Москву. Его в сопровождении сына заметили в московском аэропорту. Создатель группы «На-На» сидел в инвалидном кресле. По словам адвоката Алибасова-младшего Александра Бенхина, накануне Бари Каримовича выписали из наркологической клиники. За ним приехал сын и теперь везёт в аэропорт на рейс до Калининграда. Адвокат не уточнил, зачем продюсер покидает Москву, писал NEWS.ru.

В последнее время создатель группы «На-На» всё чаще оказывается в эпицентре скандалов. Среди наиболее заметных — отравление чистящим средством «Крот», которое продюсер принял за сок, развод с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной и предшествовавший этому затяжной имущественный спор из-за недвижимости и денег.