Бари Алибасов планирует судиться с женой из-за квартиры

https://static.news.ru/photo/03d9d76c-24f0-11eb-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Российский продюсер Бари Алибасов и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина, оформляющие развод, планируют через суд решать вопрос о владении однокомнатной квартирой в Новой Москве.

Раздел жилья, стоимость которого оценивается в 10 млн рублей, стал причиной затяжного конфликта между известными супругами, пишет KP.RU.

Продюсер группы «На-На» вместе с юристами готовит апелляцию на решение суда, постановившего вернуть Федосеевой-Шукшиной квартиру, которую она ранее подарила Алибасову.

Полученную в дар квартиру Алибасов переписал на имя своего помощника Сергея Моцаря, при этом шоумен предоставил документы о том, что его ассистент выплатил за квартиру 2,5 млн рублей. При оформлении развода этот долг будет поделён пополам между бывшими супругами, а значит, бывшая хозяйка квартиры заплатит около 1,25 млн рублей за возвращение недвижимости.

Сама Федосеева-Шукшина намерена оспорить подлинность предоставленных документов о выплате 2,5 млн.

Мы полагаем, что эти финансовые документы сфальсифицированы, в связи с чем я по поручению Лидии Николаевны готовлю соответствующее обращение в Следственный комитет. Очевидно, у адвокатов Алибасова в ближайшее время будет немало работы, так как он проиграл суд не только моей доверительнице, но и налоговым органам. Похоже, у Бари Каримовича налицо не только проблемы с репутацией, но и финансовые сложности, — заявила адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.

Издание предполагает, что ссора между Алибасовым и его супругой может закончиться уголовным делом.

Ранее NEWS.ru писал, что 9 ноября российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала заявление о расторжении брака с продюсером Бари Алибасовым. Отмечалось, что супруги поссорились из-за квартирного вопроса, а последней каплей стали публикации в СМИ о новой помощнице Алибасова, а также их совместные вызывающие фотографии.