https://static.news.ru/photo/99d224dc-917a-11e9-bb55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Бари Алибасов заявил, что общественность должна перестать лезть в жизнь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая совсем недавно пришла в сознание после медикаментозной комы.

Он призвал людей поставить себя на место артистки, которая, вероятно, не хотела быть предметом обсуждения для всей страны, передаёт Федеральное агентство новостей .

Про Настю — если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть. В Европе и Америке это карается законом, между прочим, — сказал он.

Алибасов рассказал, что ему довелось поработать вместе с Заворотнюк. Тогда он, по его словам, понял, что она — удивительный человек. Также продюсер призвал обращать меньше внимания на новости.

Ранее News.ru писал, что актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.