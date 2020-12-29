Бари Алибасов — младший рассказал о падении отца с лестницы

https://static.news.ru/photo/8853bea6-49c4-11eb-85c0-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов — младший Фото: vk.com/barialibasov

Бари Алибасов — младший, сын известного музыкального продюсера, сообщил о падении своего отца с лестницы. Как сообщается, инцидент произошёл 29 декабря, по адресу проживания артиста была вызвана полиция.

Так, прибывшие на место стражи правопорядка вскрыли квартиру скандального шоумена, так как им никто не открыл. По информации ряда СМИ, Бари Алибасов — старший находился в состоянии алкогольного опьянения, в настоящее время он находится под наблюдением медиков.

Папа упал с лестницы, разбираюсь. Я в Калининграде, вылетаю в Москву, не открывает дверь. Вызвал больницу сам, — рассказал Бари Алибасов — младший, слова которого приводит «ПолитЭксперт».

Стоит отметить, что подобные инциденты нередко случаются в семье скандального шоумена. Летом 2019 года Бари Алибасов — старший был госпитализирован в больницу. Медики диагностировали у него сильное отравление. Как выяснилось в ходе медицинского обследования, музыкальный продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб.

Ранее NEWS.ru писал, что брак между продюсером Бари Алибасовым и советской и российской актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной официально расторгнут.

Звёзды поженились два года назад — 20 ноября 2018 года. По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила продюсеру, а потом решила забрать обратно».