Бари Алибасов два месяца не может нормально есть из-за проблем с пищеводом

https://static.news.ru/photo/9c470472-4aa5-11eb-8fae-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: alibasov_nana/instagram.com

Продюсер Бари Алибасов возмутился слухами о том, что он упал с лестницы и получил травмы, якобы находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Он рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо, хотя есть сложности с приёмом пищи. Поэтому приходится есть только жидкую еду.

Есть не могу уже два месяца. С пищеводом проблемы. Пищевод не пропускает, совсем не пропускает. Сегодня впервые попытался поесть и поехал специально в магазин — купил манную кашу, — цитирует Пятый канал Алибасова.

Ранее сын российского продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца, который накануне был экстренно госпитализирован с травмами. По его словам, продюсер не помнит, что случилось. В крови алкоголя не обнаружено. Он добавил, что, как только узнал о происшествии, сразу же экстренно вылетел в Москву из Калининграда. Позднее, увидев, что отец находится под надёжным контролем врачей, принял решение вернуться обратно. В настоящее время он решает, куда бы его ещё отправить на обследование, чтобы понять, почему он не помнит, как вызывал скорую и где упал.

До этого сын 73-летнего продюсера предположил, что возможной причиной госпитализации отца могло стать празднование развода с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Он допустил, что Алибасов мог употреблять алкоголь, хотя ему «нельзя ни капли алкоголя».

Продюсер Алибасов и актриса Федосеева-Шукшина развелись на прошлой неделе, их брак просуществовал чуть более двух лет, писал NEWS.ru.