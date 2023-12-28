Барецкого обокрали в клубе Басты SHOT: у Барецкого украли iPhone в московском клубе Басты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

У российского шоумена Стаса Барецкого украли iPhone 11 в московском клубе «Газгольдер», который принадлежит рэперу Басте, сообщает Telegram-канал SHOT. По словам артиста, которые приводит канал, правоохранители нашли его смартфон через несколько часов после кражи.

Как передает SHOT, инцидент произошел на днях в клубе в Нижнем Сусальном переулке, куда Барецкий пришел на корпоратив на всю ночь. Утром шоумен заметил пропажу iPhone и обратился в полицию. Он заявил, что смартфон отыскали с помощью его «связей в МВД». Барецкий также добавил, что не особо нуждается в этом смартфоне, поскольку у него есть более современная модель с кристаллами Swarovski.

Ранее злоумышленники украли у художника Никаса Сафронова NFT-елку за 3 млн рублей и выставили ее на продажу почти в три раза дороже. Цифровая картина появилась на одном из сайтов с объявлениями с пометкой «эксклюзив». Аферисты также пообещали в подарок покупателю новогоднюю открытку с автографом художника. Команда Сафронова пока не стала обращаться в полицию и организовала внутреннее расследование.

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