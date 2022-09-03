Барецкий заявил, что ему «светит пять лет» после задержания у посольства Барецкий заявил, что ему «светит пять лет» после задержания у посольства США в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий рассказал, что ему «светит пять лет» после задержания у посольства США в Москве, пишет «Газета.Ru». Он признался, что не хотел проводить акцию с возложением венка к американскому посольству, но сделал это «в эмоциональном состоянии». Барецкий добавил, что во время задержания пытался надеть венок на голову одному из полицейских, а затем толкнул его.

Я не собирался проводить эту акцию. Мы просто ехали на такси на Хованское кладбище, и я увидел американский флаг. Был немножко в эмоциональном состоянии и думаю — пойду возложу венок. Я стал возлагать, мне стали препятствовать, но я все равно возложил. Еще я пытался на голову полицейского надеть венок, это их тоже раздосадовало. Сейчас я нахожусь в отделе полиции, в порыве страсти я толкнул майора, и он упал на задницу, — заявил Барецкий.

По словам шоумена, ему вменяют неповиновение сотруднику полиции из-за одного из правоохранителей. Он надеется на скорый выход из-под стражи.

Ранее полиция задержала Барецкого у американского посольства в Москве. Он принес венок к стенам ведомства и призвал похоронить Михаила Горбачева в США или Германии.