Барецкий раскрыл, кто сыграет Пугачеву и Галкина в его сериале «Грязь» Барецкий: Ивлеева и Кологривый сыграют Пугачеву и Галкина в его сериале «Грязь»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий в разговоре с NEWS.ru заявил, что намерен пригласить блогера Анастасию Ивлееву и актера Никиту Кологривого на роли народной артистки СССР Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем сериале «Грязь». По его словам, Ивлеева уже подтвердила свое участие, а с Кологривым в настоящий момент ведутся переговоры.

В роли Пугачевой будет Анастасия Ивлеева, она дала добро. И мы сейчас ведем переговоры с агентом Кологривого, чтобы он сыграл Галкина. То есть, Пугачева будет у нас Настя Ивлеева, а Кологривый будет играть Галкина. Ну, по остальным ролям определяемся. Я сыграю самого себя, — сказал шоумен.

По его словам, сериал будет посвящен покупке Барецким замка Пугачевой и Галкина в деревне Грязь. При этом будет рассказано и про жизнь в данном населенном пункте. Шоумен подчеркнул, что местные жители также будут участвовать в съемках.

Ранее Стас Барецкий заявлял, что массовая отмена концертов певца Стаса Михайлова в Санкт-Петербурге могла быть связана с Аллой Пугачевой. По его словам, он получил такие данные от собственных источников. Барецкий высказал предположение, что Примадонна скоро вернется в Россию.