Барецкий позвал Моргенштерна и Галкина на кладбище: что их там ждет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стас Барецкий

Шоумен Стас Барецкий объявил, что пустил бы Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в список иноагентов) обратно в Россию и позвал его на свое кладбище. Как Барецкий относится к уехавшим за границу артистам-иноагентам, что он хочет написать президенту Владимиру Путину?

Почему Моргенштерну не нужно возвращаться в Россию

В беседе с NEWS.ru Барецкий заявил, что «не видит смысла» для Моргенштерна возвращаться в Россию.

«Эта рэп-культура не российская история. А на Западе слишком высокая конкуренция, нашим артистам там ловить нечего», — объявил шоумен-гробовщик.

При этом Стас Барецкий считает, что Алишера можно пустить обратно в страну.

«Но я бы пустил его и ему подобных. <...> Россия уже другая, Моргенштерн не в топе у молодежи, над ним прикалываются по старой памяти. Вся эта гламурная туса уходит в прошлое, жизнь стала более реалистичная, жесткая, понтоваться нечем, никого не удивишь „Ролексом“ — его за 30 тысяч рублей можно купить китайский, не отличишь от часов за $300 тысяч», — объявил Барецкий.

Что Барецкий хочет написать Путину

В случае если Моргенштерн или подобные ему артисты вернутся в Россию, Барецкий намерен писать президенту Путину, чтобы им запретили выступления. Так, заявил шоумен NEWS.ru, он будет бороться с «гламурняком».

«Я буду лично писать президенту, министру культуры, чтобы [Моргенштерна] лишили всех площадок, потому что ничего хорошего нам не несет. Этот весь гламурняк... народ на него даже не реагирует, не раздражается, на них реагируют как на Леху Панина: был хорошим артистом, а потом начал сам себя топить. Видимо, талант есть, а ума нет», — объявил Барецкий.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алексей Панин

Шоумен заявил, что «гламурная тусовка» уже давно, до отъезда Моргенштерна, перестала быть российским шоу-бизнесом и утратила смысл.

«А концерты Моргенштерна никому не нужны — все эти песенки про наркоту не несут никакой ценности, не вижу в них смысла в нынешней ситуации. Нужно спасать молодежь. Пусть приезжает, но запретите ему везде выступать», — считает Барецкий.

Зачем Барецкий позвал Моргенштерна на кладбище

В разговоре с NEWS.ru Барецкий объявил, что готов трудоустроить звезд-иноагентов, которые вернутся в Россию и столкнутся с «отменой».

«Им всем обязательно надо в виде наказания отработать у меня год на кладбище. Нам нужны рабочие руки. Я готов их всех позвать, всю армию — Noize MC (Иван Алексеев, внесен Минюстом в список иноагентов), „Би-2“, (Егор Бортник, внесен Минюстом в список иноагентов), [Андрея] Макаревича (внесен Минюстом в список иноагентов), [Максима] Галкина (внесен Минюстом в список иноагентов), Моргенштерна, я всех приму», — пообещал Барецкий.

Шоумен Стас Барецкий владеет долей в одном из ритуальных агентств Санкт-Петербурга и является президентом Союза профессиональных ритуальных агентов. Он описал, как звезды-иноагенты будут работать у него на кладбище.

«Вместо гитар возьмут лопаты. Будут работать под звездами, на свежем воздухе. У нас смены до 12 ночи, ночуем иногда в вагончике. Буду привозить им дошираки, кормить скромно. Не будут обжираться жирной едой. Токарями уже не станут, уже возраст не тот, загубят станки. Моргенштерна можно переобучить на гробовщика или на камнетеса», — предложил Барецкий.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

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